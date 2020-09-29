التعليم بغزة: سنقيم مناورة تحاكي العودة للمدارس واذا كانت النتائج إيجابية سنبدأ بمرحلة الثانوية

خاص دنيا الوطن – احمد العشي

أكد عبد الكريم المجدلاوي، مدير عام الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أن الوزارة أعدت مناورة ضمن الاستعدادات والتجهيزات في حال العودة للمدارس، لافتا إلى أنه تم وضع مجموعة من التدابير والإجراءات، وسيتم اختبارها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية والجهات الحكومية.





وقال المجدلاوي لـ"دنيا الوطن": "هدف هذه المناورة، اختبار مدى ملاءمة هذه الإجراءات والتدابير، والى أي مدى هي قابلة للتحقق وممكن أن تكون ملائمة للعودة للمدارس".





وأضاف: "تم اختيار مدرسة خالد الحسن الثانوية في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، لان عدد طلبتها كبير نسبياً حيث تضم 1200 طالب، وفي حال العودة للمدارس، والتعايش مع وباء (كورونا)، يعود نصف الطلاب الى المدارس، حيث أن الصف سيكون قسمين، بحيث يكون الصف الواحد لا يزيد عن 25 طالبا".





وأشار المجدلاوي إلى أن هناك أولوية لدى الوزارة أولوية لعودة طلاب الثانوية العامة للمدارس، لافتا إلى أنه سيتم دراسة نتائج المناورة التي ستتم، وبعدها سيتم اتخاذ قرار بتحديد موعد العام الدراسي لمرحلة الثانوية العامة فقط، نظرا لحساسية هذه المرحلة وارتباطها بالمحافظات الشمالية.





وقال: "سيتم البدء بمرحلة الثانوية العامة أولا، وسنقيم الوضع خلال أسبوع او أسبوعين، وسنتابع مع وزارتي الداخلية والصحة، فإذا وجدنا أن الأمور تسير بالاتجاه السليم، وقتها سيتم تحديد موعد لعودة المراحل المتبقية تباعا، حسب الحالة الصحية والوبائية في القطاع".



