شؤون فلسطينية

انحسار تأثير الكتلة الحارة وانخفاض على درجات الحرارة بفلسطين

انحسار تأثير الكتلة الحارة وانخفاض على درجات الحرارة بفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يتراجع اليوم الثلاثاء، تأثير الكتلة الحارة على البلاد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً الى شديد الحرارة في بقية المناطق، ودرجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/09/30: يكون الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ،ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام حدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/10/01: يكون الجو غائما جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/10/02: يكون الجو غائما جزئياً ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-22 30-21 29-17 بيت لحم 32-22 30-21 29-17
رام الله والبيرة 31-21 29-20 28-16 طولكرم 33-23 32-23 30-21
نابلس 32-23 31-22 30-18 قلقيلية 33-23 32-23 30-21
جنين 34-24 33-24 32-20 سلفيت 32-22 30-21 29-17
طوباس 35-24 34-24 33-21 روابي 32-23 31-22 30-18
الخليل 31-21 29-20 28-16 غزه 32-25 31-25 30-22
أريحا 41-27 39-27 38-25 خانيونس 32-25 31-25 30-22
الأغوار الشمالية 39-25 37-25 36-23 رفح 33-24 32-24 31-21

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