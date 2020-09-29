عربي

وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لحوار استراتيجي مثمر مع السعودية خلال أكتوبر

وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لحوار استراتيجي مثمر مع السعودية خلال أكتوبر
بومبيو والملك السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو، بحث هاتفياً مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ضرورة تجاوز الانقسامات بين دول الخليج.

وأضافت أن الجانبين بحثا، أهمية دفع عجلة المساعدات الإنسانية والسلام باليمن، كما بحث بومبيو أيضا مع نظيره السعودي توقيع اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وقال وزير الخارجية الأميركي: إننا "نتطلع إلى حوار استراتيجي مثمر مع السعودية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر"، وفق ما نقلت قناة (الشرق) السعودية عبر صفحتها على (تويتر).

أخبار ذات صلة

مصر: تسجيل 115 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مقتدى الصدر: نُحذر من جر العراق إلى حرب أهلية

مقتدى الصدر: نُحذر من جر العراق إلى حرب أهلية

شاهد: مصريون يتنقلون بالقوارب بعد فيضان النيل

شاهد: مصريون يتنقلون بالقوارب بعد فيضان النيل

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع جبريل الرجوب وسامح شكري

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع جبريل الرجوب وسامح شكري

تونس تحظر الشيشة في المطاعم بإطار تشديد قيود (كورونا)

تونس تحظر الشيشة في المطاعم بإطار تشديد قيود (كورونا)

السعودية تُعلن تفكيك خلية دربها الحرس الثوري الإيراني

السعودية تُعلن تفكيك خلية دربها الحرس الثوري الإيراني

الأردن: ست حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: ست حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أبو الغيط: &#34;زعلان&#34; من اجتماعات فتح وحماس في تركيا

أبو الغيط: "زعلان" من اجتماعات فتح وحماس في تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 132 منشأة وتوجه التنبيه لـ ست أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 132 منشأة وتوجه التنبيه لـ ست أخرى

نقابات عمال فلسطين بغزة: نطالب حكومة اشتية بتقديم مساعدات عاجلة للعمال المتضررين من (كورونا)

نقابات عمال فلسطين بغزة: نطالب حكومة اشتية بتقديم مساعدات عاجلة للعمال المتضررين من (كورونا)

نابلس: ثلاث وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

نابلس: ثلاث وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الجهاد الإسلامي: انتفاضة الأقصى معلم مُهم في حياة الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: انتفاضة الأقصى معلم مُهم في حياة الشعب الفلسطيني

وقفة جماهيرية في رام الله إحياء لذكرى انتفاضة الأقصى

وقفة جماهيرية في رام الله إحياء لذكرى انتفاضة الأقصى

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة تفتح تحقيقاً بـ 329 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقاً بـ 329 قضية على مستوى محافظات القطاع

مستشار اشتية: لن يكون هناك خصومات من رواتب الموظفين لهذا الشهر

مستشار اشتية: لن يكون هناك خصومات من رواتب الموظفين لهذا الشهر

الاحتلال يعتقل أربعة شبان شرق نابلس

الاحتلال يعتقل أربعة شبان شرق نابلس

منوعات

انتحار ممثلة شهيرة

انتحار ممثلة شهيرة

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد &#34;سيبوني أدخل النار&#34;

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد "سيبوني أدخل النار"

شاهد: رد ناري من &#34;نادية العراقية&#34; على المشككين في نسب أبنائها لها

شاهد: رد ناري من "نادية العراقية" على المشككين في نسب أبنائها لها

احلام: &#34;الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله&#34;

احلام: "الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله"

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو..&#34;سنا نصر&#34; فقدت الكثير من وزنها وبـ &#34;توب&#34; مثير

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو.."سنا نصر" فقدت الكثير من وزنها وبـ "توب" مثير

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

عربي

مصر: تسجيل 115 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مقتدى الصدر: نُحذر من جر العراق إلى حرب أهلية

مقتدى الصدر: نُحذر من جر العراق إلى حرب أهلية

شاهد: مصريون يتنقلون بالقوارب بعد فيضان النيل

شاهد: مصريون يتنقلون بالقوارب بعد فيضان النيل

تونس تحظر الشيشة في المطاعم بإطار تشديد قيود (كورونا)

تونس تحظر الشيشة في المطاعم بإطار تشديد قيود (كورونا)