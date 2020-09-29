وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لحوار استراتيجي مثمر مع السعودية خلال أكتوبر

بومبيو والملك السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير مايك بومبيو، بحث هاتفياً مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ضرورة تجاوز الانقسامات بين دول الخليج.



وأضافت أن الجانبين بحثا، أهمية دفع عجلة المساعدات الإنسانية والسلام باليمن، كما بحث بومبيو أيضا مع نظيره السعودي توقيع اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين.



وقال وزير الخارجية الأميركي: إننا "نتطلع إلى حوار استراتيجي مثمر مع السعودية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر"، وفق ما نقلت قناة (الشرق) السعودية عبر صفحتها على (تويتر).