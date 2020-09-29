دولي

حرب أذريبجان أرمينيا.. سلطات إقليم "ناجورنو قره باغ" تعلن مقتل 26 من جنودها

حرب أذريبجان أرمينيا.. سلطات إقليم "ناجورنو قره باغ" تعلن مقتل 26 من جنودها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن إقليم "ناجورنو قره باغ" الانفصالي يوم الاثنين، أن 26 جنديا آخرين على الأقل من قواته، قتلوا في اشتباكات مع قوات أذربيجان، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وتصاعدت حدة القتال يوم الاثنين بين أذربيجان وإقليمها الجبلي ناجورنو قره باغ الذي ينحدر سكانه من أصل أرميني، إذ تبادل الجانبان القصف بالصواريخ والمدفعية في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ أكثر من ربع قرن.

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