شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 132 منشأة وتوجه التنبيه لـ ست أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 132 منشأة وتوجه التنبيه لـ ست أخرى
رام الله - دنيا الوطن
أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية يوم الاثنين في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد أنه تم زيارة ومتابعة 132 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 126 منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لست منشآت غير ملتزمة.

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