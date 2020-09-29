مصر: تسجيل 115 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر يوم الاثنين، 115 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، خروج 506 متعافين من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95586 حالة حتى اليوم.





ولفتًت الوزارة إلى وفاة 18 حالة جديدة، بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى يوم الاثنين، هو 102955 حالة من ضمنهم 95586 حالة تم شفاؤها، و5901 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطن