إسرائيل: نتنياهو ينوي فرض الإغلاق المشدد لمدة شهر كامل



هذا وسيلتئم (كابينت كورونا) يوم الأربعاء لتحديد السبل الكفيلة برفع الإغلاق تدريجياً، فيما تفيد بيانات محدثة صادرة عن وزارة الصحة، أنه منذ منتصف الليلة الماضية، وحتى الساعة السابعة مساءً يوم الاثنين، فارق الحياة 16 مريضاً آخر بفيروس (كورونا) لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي

إلى 1499 حالة.





كما ارتفع عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة الى 763 يخضع 208 منهم للتخدير والتنفس الاصطناعي.



رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنه جاء في بيان أصدره ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن وزارة الصحة تستعد لتقديم العلاج لحوالي 1500 مريض في حالة خطيرة، اعتباراً من يوم الخميس المقبل.وجاء من ديوان نتنياهو أنه، وضع خطة مدروسة لمكافحة تفشي الوباء، ورجحت مصادر مقربة منه أن الإغلاق الشامل سيستمر لمدة شهر.