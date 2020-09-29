1305 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في جمهورية التشيك

سجلت جمهورية التشيك يوم الاثنين، 1305 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة، وفق بيانات وزارة الصحة، إلى 64597، فيما قفزت الوفيات إلى 606.



وتدرج بيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جمهورية التشيك في المركز الثاني بعد إسبانيا على قائمة بؤر مرض (كوفيد-19) في أوروبا.





يأتي ذلك استناداً إلى معدلات العدوى بالنسبة لعدد السكان على مدى الأسبوعين الماضيين.





رام الله - دنيا الوطن