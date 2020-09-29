إسبانيا: تسجيل نحو 32 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ يوم الجمعة

سجلت إسبانيا يوم الاثنين، 31785 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ يوم الجمعة.





ويرفع هذا الرقم، العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد، منذ تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضي، إلى 748266.



كما ارتفع عدد الوفيات إلى 31411 مقابل 31232 المعلن يوم الجمعة.



ويقترب معدل الوفيات حاليا من أعلى مستوياته منذ مطلع أيار/مايو لكنه لا يزال بعيدا عن ذروته في أواخر آذار/مارس، حين سجل نحو 900 وفاة.



رام الله - دنيا الوطن