"الصحة العالمية": ربما يكون العدد الرسمي لوفيات (كورونا) أقل من الإجمالي الفعلي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تعتقد منظمة الصحة العالمية، بأن العدد الرسمي لوفيات فيروس (كورونا) على مستوى العالم، ربما يكون أقل من الإجمالي الفعلي.



ويشير هذا الاعتقاد الذي صرح به، مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، في إفادة صحفية بجنيف، إلى أنه قد يكون بالفعل أكثر من مليون وفاة.



وأضاف: "الأرقام المُبلغ عنها حاليا ربما تمثل تقديرا أقل من الأفراد الذين إما أصيبوا بـ (كوفيد-19) أو توفوا بسببه".



وتابع ريان: "عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي لكوفيد".