مقتدى الصدر: نُحذر من جر العراق إلى حرب أهلية

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر: إن هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع، وتعرض الأمن السلمي للخطر في العراق.وطالب الصدر في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) "الجميع بتحكيم العقل والشرع وحب الوطن.. قبل الإقدام على أي أمر يجر البلاد إلى الحرب الأهلية أو صدام شيعي شيعي أو طائفي".وأضاف: "العراق أمانة في أعناقنا، ثم اعلموا أن دم العراقي حرام على العراقي".