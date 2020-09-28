شؤون فلسطينية

نقابات عمال فلسطين بغزة: نطالب حكومة اشتية بتقديم مساعدات عاجلة للعمال المتضررين من (كورونا)

نقابات عمال فلسطين بغزة: نطالب حكومة اشتية بتقديم مساعدات عاجلة للعمال المتضررين من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظات الجنوبية، الحكومة الفلسطينية، بإنصاف عمال قطاع غزة، أسوةً بزملائهم عمال المحافظات الشمالية.

وطالب الاتحاد بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري (كورونا) من العمال، فالغالبية العظمى من عمالنا بقطاع غزة متضررة مباشرةً نتيجة إجراءات عزل المحافظات ومنع التجول وتعطيل كافة المرافق العامة والمنشأت الصناعية والتجارية والحرفية، وبذلك تعطل الالاف من العمال مما انعكس على متطلبات الحياة المعيشية للغالبية العظمى من شعبنا وفي المقدمة منهم العمال، وفق تعبيره.

وأضاف اتحاد النقابات العمالية: "انطلاقاً مما سبق فإننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/ المحافظات الجنوبية، نطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، بتنفيذ وعوده بإنهاء ووقف حالة التمييز الجغرافي الذي يخدم فقط حالة الانقسام واستمرارها.

ودعا لتراجع وزارة العمل عن إجراءات الصرف ما لم يدرج عمال قطاع غزة ضمن عملية الصرف الجارية، مضيفًا: "تتحمل حكومة الأمر الواقع بقطاع غزة، وهي الجابي الرئيسي لمصادر الدخل بقطاع غزة المسؤولية عن تقديم المساعدة للعمال المتضررين دون تمييز وفئوية".

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مساندته ودعمه الكامل لكافة المخرجات الوطنية الموحدة ضد التطبيع والمطبعين والمتاجرين بشعبنا وقضاياه، ومؤكداً على إصرار شعبنا على مواصلة نضاله حتى تحرير فلسطي،ن وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما طالب مجدداً بتعزيز معايير العدالة الاجتماعية وتجسيد التكامل والتضامن الاجتماعي في ظل أزمة (كورونا).

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