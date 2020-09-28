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شاهد: مصريون يتنقلون بالقوارب بعد فيضان النيل

شاهد: مصريون يتنقلون بالقوارب بعد فيضان النيل
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، صوراً لبعض أهالي محافظة المنوفية، وهم يتنقلون بواسطة القوارب، بعدما غمرت مياه النيل المنازل والطرق الرئيسية.

ووفق موقع (فيتو) فقد غمرت المياه ثلاث قرى في محافظة المنوفية هي: نشابة وجزيرة داواد بالسادات والجزء القبلي من قرية دلهمو، التابعة لمركز أشمون، حيث كانت أكثر المناطق تضرراً من فيضان النيل، الذي غمرت مياهه منازلهم وأراضي طرح النهر، والطرق الرئيسية.

يذكر، أن فيضان السودان، حصد عشرات الأرواح والخسائر المادية، وسط ارتفاع غير مسبوق لمنسوب النيل منذ سنوات طويلة، ووصلت حدته إلى مناطق مصرية.

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