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الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع جبريل الرجوب وسامح شكري

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع جبريل الرجوب وسامح شكري
جبريل الرجوب وسامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على موقف بلاده الراسخ من القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، في بيان مساء الاثنين، إن "الوزير شكري خلال لقائه أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية للحركة، روحي فتوح في القاهرة، أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود التي تستهدف تحقيق الاستقرار والسلام والأمن"، وفق موقع قناة (روسيا اليوم)​​​.

وأوضح حافظ، أن المسؤولين الفلسطينيين، نقلا تقدير الجانب الفلسطيني للدعم المصري المستمر للحقوق الفلسطينية، وأحاطا وزير الخارجية بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني والرؤية إزاء التحركات المستقبلية، فضلاً عن المساعي الجارية لاستعادة اللحمة، وإعادة توحيد الصف الفلسطيني.

وأكدا على محورية الدور المصري في "رأب الصدع الفلسطيني" وتحقيق المصالحة المرجوة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، على استمرار مساعي بلاده الرامية إلى تقديم أشكال الدعم كافة للقيادة والشعب الفلسطيني، خلال تلك الظروف.

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