تونس تحظر الشيشة في المطاعم بإطار تشديد قيود (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت السلطات التونسية، منع تقديم الشيشة في المقاهي، وفرض استعمال الأواني ذات الاستخدام الواحد في المطاعم والحانات والملاهي الليلية، في إطار تشديد التدابير لمواجهة انتشار (كورونا).



ووفق موقع (موزاييك أف أم) فقد قررت وزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية، الإغلاق الفوري لأي مكان أو سوق لا يطبق البروتوكولات الصحية، ومنع جميع التظاهرات التي تستقبل عدداً كبيراً من المشاركين، مع التقليص من عدد مرتادي المتنزهات والمسارح ودور السينما.



كما قررت أيضاً الحد من عدد المشاركين في الاحتفالات والجنائز على أن لا تتجاوز الاحتفالات 30% من سعة المكان، والحد من عدد الحضور في الجنائز والاقتصار على الشعائر الدينية.



وبخصوص المناطق التي تشهد انتشاراً للعدوى بخطورة مرتفعة، تقرر تطبيق الحجر الصحي العام فيها لمدة أسبوعين، وغلق الأماكن العامة، ومنع التنقل خارج هذه المناطق.