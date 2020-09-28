السعودية تُعلن تفكيك خلية دربها الحرس الثوري الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أمن الدولة السعودي، الاثنين، اعتقال "خلية إرهابية" تتكون من 10 عناصر، تلقى بعضهم تدريباتهم في إيران على أيدي الحرس الثوري.



ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد قالت رئاسة أمن الدولة: إن جهاتها المختصة، تمكنت "نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية يوم 23 أيلول/ سبتمبر الحالي من الإطاحة بخلية إرهابية".



وأكد البيان، أن عناصر الخلية، تلقوا خلال الفترة ما بين 29 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر 2017 "داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات".



وأضاف: "قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم، اتخذوا منهما وكرا لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات".



وأكد البيان، أنه تم "القبض على عناصر هذه الخلية، وعددهم 10 متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقين فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة"، وأوضح أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن".



كما أسفرت العملية عن "ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة".