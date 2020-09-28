نابلس: ثلاث وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سجلت محافظة نابلس، اليوم الاثنين، ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).





وبذلك يصبح عدد الوفيات منذ بداية الجائحة وحتى اليوم 29 وفاة، وفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).





كما أعلنت المحافظة، تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس، منذ مساء الأمس الأحد وحتى الآن، ليصبح مجموع الإصابات في محافظة نابلس 2785 إصابة، منها 883 حالات نشطة، وتم تسجيل 171 حالة تعاف.



وأهابت المحافظة بكافة المواطنين وأصحاب المنشآت والمحلات الالتزام بشروط السلامة والصحة الوقائية، وذلك حفاظاً على سلامة أبناء هذه المحافظة، ومن أجل الخروج من هذه الجائحة بأقل خسائر ممكنة.

رام الله - دنيا الوطن