شؤون فلسطينية

إغلاق مدارس في بيت لحم والخليل بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مدارس في بيت لحم والخليل بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت مديريتا التربية والتعليم في بيت لحم وجنوب الخليل، مساء اليوم الاثنين، إغلاق مدارس، إضافة لشعب صفية، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).

وفي هذا السياق، أفادت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، بأنه تقرر إغلاق مدرستي بنات بيت لحم الثانوية لمدة 48 ساعة، بعد إصابة ثلاث معلمات، ومدرسة الصخرة الأساسية المختلطة في بلدة بيت فجار جنوباً حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد إصابة المديرة وثلاث معلمات، إضافة لإغلاق شعبة الصف الرابع في مدرسة حيفا الأساسية للبنات في بيت فجار لمدة 48 ساعة بعد إصابة طالبة، وشعبتي الصف الثالث والرابع في مدرسة التشيلي بمدينة بيت جالا غربا، لمدة 48 ساعة أيضاً.

وأوضحت المديرية، أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، إغلاق مدرسة بنات دورا الثانوية، بسبب إصابة عدد من المعلمات بالفيروس.

وأفاد مدير عام  المديرية، خالد أبو شرار، بأنه تقرر إغلاق المدرسة ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى صباح الأحد المقبل،
 لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

وشدد على ضرورة التزام جميع المعلمات بالحجر المنزلي، وإجراء الفحص لمن تظهر عليها الأعراض، وتعقيم المدرسة ومرافقها، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الجميع.

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