الحكومة: الاتفاق على وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين بعد تدخل رئيس الوزراء

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه وبعد تواصل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، مع رئيس سلطة النقد عزام الشوا، وإدارات البنوك، فقد تم الاتفاق على وقف أي اقتطاعات من رواتب الموظفين لهذا الشهر.



وأضاف: أنه بناء على ذلك سيتم إرجاء صرف الرواتب إلى يوم بعد الأربعاء لأسبابٍ فنيةٍ، تتعلق بحاجة البنوك لبعض الوقت لتتسنى لها إعادة جدولة الرواتب، دون أن يطرأ عليها خصومات للقروض.



وأعرب المتحدث باسم الحكومة في بيان له الليلة عن شكره لسلطة النقد ورئيسها، ولإدارات البنوك، على تفهمهم لأوضاع الموظفين، واستجابتهم لتدخل رئيس الوزراء بعدم القيام بأي اقتطاعات على رواتب الموظفين.





رام الله - دنيا الوطن