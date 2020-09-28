المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين لجميع موظفي الدولة يوم الأربعاء



وقالت الوزارة في البلاغ، الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): لاحقاً للقرار الذي تم اتخاذه مساء اليوم، من قبل الحكومة بالتنسيق مع سلطة النقد، بتأجيل خصم القروض على رواتب الموظفين، التي سيتم صرفها عن شهر آب/ أغسطس.



نود إعلامكم بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء الموافق 30-09-2020، لجميع موظفي الدولة، حسب المعادلة التي تم الإعلان عنها سابقاً.



وأصافت: أن هذا الإجراء ضروري، لإتاحة المجال للجهاز المصرفي لإعادة برمجة الأمور الفنية المطلوبة لعدم الخصم.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الاثنين، بلاغاً بخصوص رواتب الموظفين.