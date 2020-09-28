المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين لجميع موظفي الدولة يوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الاثنين، بلاغاً بخصوص رواتب الموظفين.
وقالت الوزارة في البلاغ، الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): لاحقاً للقرار الذي تم اتخاذه مساء اليوم، من قبل الحكومة بالتنسيق مع سلطة النقد، بتأجيل خصم القروض على رواتب الموظفين، التي سيتم صرفها عن شهر آب/ أغسطس.
نود إعلامكم بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء الموافق 30-09-2020، لجميع موظفي الدولة، حسب المعادلة التي تم الإعلان عنها سابقاً.
وأصافت: أن هذا الإجراء ضروري، لإتاحة المجال للجهاز المصرفي لإعادة برمجة الأمور الفنية المطلوبة لعدم الخصم.
أصدرت وزارة المالية، مساء اليوم الاثنين، بلاغاً بخصوص رواتب الموظفين.
وقالت الوزارة في البلاغ، الذي نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): لاحقاً للقرار الذي تم اتخاذه مساء اليوم، من قبل الحكومة بالتنسيق مع سلطة النقد، بتأجيل خصم القروض على رواتب الموظفين، التي سيتم صرفها عن شهر آب/ أغسطس.
نود إعلامكم بأنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين يوم الأربعاء الموافق 30-09-2020، لجميع موظفي الدولة، حسب المعادلة التي تم الإعلان عنها سابقاً.
وأصافت: أن هذا الإجراء ضروري، لإتاحة المجال للجهاز المصرفي لإعادة برمجة الأمور الفنية المطلوبة لعدم الخصم.
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