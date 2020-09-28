صائب عريقات يشن هجوماً كبيراً على أبو الغيط ويُطالب باستقالته فوراً
رام الله - دنيا الوطن
شن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم الاثنين، هجوماً كبيراً، على الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مطالباً باستقالته فوراً.
وأكد أن أبو الغيط، قد فقد مصداقيته وأمانته ليكون أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، داعياً إلى وجوب تقديم استقالته بشكل فوري.
جاء ذلك، على خلفية ادعاء أبو الغيط، أن اتفاقية تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، أوقفت ضم الأراضي الفلسطينية، و"هو الغطاء الفاسد الذي حاولت دولة الإمارات، استخدامه لتمرير خرقها الفاضح لميثاق الجامعة العربية، وقرارات قممها، ومبادرة السلام العربية".
وشدد عريقات على أن أبو الغيط، قد أعلن بشكل فاضح وصارخ تأييده لرؤية الرئيس الأميركي ترامب، التي شكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقعت بين الإمارات والبحرين من ناحية وإسرائيل (سلطة الاحتلال) من الناحية الأخرى، أي أنه وافق على أن تكون القدس الشرقية المحتلة، والحرم القدسي الشريف، وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية، "هذا الأمر الذي يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لمن يسعى من الدول العربية للتطبيع المجاني مع إسرائيل، والتحالف معها أمنياً وعسكرياً، بمعنى أدق فإن أبو الغيط قد أصبح جزءاً من خرق ميثاق الجامعة، وقراراتها ومبادرة السلام العربية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وعلى صعيد اتهام دولة فلسطين بالمحاور، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن فلسطين تتمسك بالقرار الوطني المستقل، ولن تكون قرباناً يقدم في معابد اللؤم والتمحور السياسي في هذه المنطقة، لأن فلسطين والقدس أكبر من المحاور، ولا يمكن لفلسطين إلا أن تكون جزءاً من منظومة الأمن العربي.
شن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، اليوم الاثنين، هجوماً كبيراً، على الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مطالباً باستقالته فوراً.
وأكد أن أبو الغيط، قد فقد مصداقيته وأمانته ليكون أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، داعياً إلى وجوب تقديم استقالته بشكل فوري.
جاء ذلك، على خلفية ادعاء أبو الغيط، أن اتفاقية تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، أوقفت ضم الأراضي الفلسطينية، و"هو الغطاء الفاسد الذي حاولت دولة الإمارات، استخدامه لتمرير خرقها الفاضح لميثاق الجامعة العربية، وقرارات قممها، ومبادرة السلام العربية".
وشدد عريقات على أن أبو الغيط، قد أعلن بشكل فاضح وصارخ تأييده لرؤية الرئيس الأميركي ترامب، التي شكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقعت بين الإمارات والبحرين من ناحية وإسرائيل (سلطة الاحتلال) من الناحية الأخرى، أي أنه وافق على أن تكون القدس الشرقية المحتلة، والحرم القدسي الشريف، وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية، "هذا الأمر الذي يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لمن يسعى من الدول العربية للتطبيع المجاني مع إسرائيل، والتحالف معها أمنياً وعسكرياً، بمعنى أدق فإن أبو الغيط قد أصبح جزءاً من خرق ميثاق الجامعة، وقراراتها ومبادرة السلام العربية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وعلى صعيد اتهام دولة فلسطين بالمحاور، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن فلسطين تتمسك بالقرار الوطني المستقل، ولن تكون قرباناً يقدم في معابد اللؤم والتمحور السياسي في هذه المنطقة، لأن فلسطين والقدس أكبر من المحاور، ولا يمكن لفلسطين إلا أن تكون جزءاً من منظومة الأمن العربي.
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