مستشار اشتية: لن يكون هناك خصومات من رواتب الموظفين لهذا الشهر

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، مستشار رئيس الوزراء، عبد الإله الأتيرة، مساء اليوم الاثنين: إن رئيس الحكومة، محمد اشتية، عالج موضوع خـصومات القروض البنكية.



وأضاف في تصريحات، نقلتها صفحة (تلفزيون فلسطين) على (فيسبوك): أنه لن يكون هناك خصومات من رواتب الموظفين لهذا الشهر.



وكان اتحاد المعلمين، قال اليوم الاثنين: إنه يرفض تعليمات سلطة النقد، بخصم أقساط القروض.



وأضاف: "نرفض هذه التعليمات، وأُلغي قرار الخصم من رواتب هذا الشهر بعد التواصل مع الحكومة، وسنكمل المطالبات بالحقوق".



وكانت سلطة النقد، أصدرت اليوم تعميماً لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول/ سبتمبر 2020.



وجاء في نص التعميم، عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الأقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري أيهما أقل، ولا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.



وأضافت: "سيتم خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على أن يكون ذلك مثبتاً بموجب عقد القرض".



وأكدت، أن التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية، بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام، مع ضرورة تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت؛ لتسديد الأقساط المستحقة، وذلك بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.