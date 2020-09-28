الاحتلال يعتقل أربعة شبان شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، أربعة شبان بالقرب من مستوطنة "ألون موريه"، شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الأربعة بعد إطلاق النار بالهواء بحجة محاولتهم إلقاء زجاجات حارقة قرب المستوطنة.



وذكر الشهود بأن استنفارًا لقوات الاحتلال أعقب إطلاق النار واعتقال الشبان الأربعة تمثل بجلب المزيد من التعزيزات للمنطقة، بالإضافة إلى الحركة النشطة للجيبات التي شهدها الطريق الاستيطاني الواصل إليها.



يشار إلى أن مستوطنة "الون موريه" أقيمت في البداية داخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أواخر عام 1978، وذلك بتركز 25 عائلة من حركة "غوش أمونيم" جنوب شرق نابلس بالقرب من قرية روجيب.



وفي عام 1979، قررت حكومة الاحتلال، وبعد مقاومة فلسطينية واسعة نقل المستوطنة إلى منطقة الجبل الكبير أو جبل الشيخ بلال، الذي يقع إلى الشرق من مدينة نابلس، قرب قرية دير الحطب.



وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر1979 شرع الاحتلال بإقامة المستوطنة رسمياً في موقعها الجديد على الجبل الكبير.



وفي عام 1980 أنشئت مستوطنة "ألون موريه" على أراضي هذه القرى، ومنذ ذلك الوقت تعمل سلطات الاحتلال والمستوطنون على تجريد السكان من أراضيهم، ونقلها تدريجيًا إلى "ألون موريه" وبؤرها.



وتقع المستوطنة على أراضي قرى دير الحطب، وسالم، وعزموط، على بعد 10 كم شرق مدينة نابلس.