منذ يونيو.. روسيا تسجل ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) لأعلى مستوى
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الاثنين، ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، إلى أعلى مستوى، منذ 16 حزيران/يونيو.
سجلت روسيا اليوم الاثنين، ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، إلى أعلى مستوى، منذ 16 حزيران/يونيو.
وأعلنت السلطات الروسية، تسجيل 8135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الساعات 24 الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، إلى مليون و159573.
وأضافت السلطات: أن 61 شخصا توفوا بالمرض ليقفز إجمالي الوفيات إلى 20385.
وأضافت السلطات: أن 61 شخصا توفوا بالمرض ليقفز إجمالي الوفيات إلى 20385.
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