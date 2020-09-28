منذ يونيو.. روسيا تسجل ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) لأعلى مستوى



وأعلنت السلطات الروسية، تسجيل 8135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الساعات 24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، إلى مليون و159573.



وأضافت السلطات: أن 61 شخصا توفوا بالمرض ليقفز إجمالي الوفيات إلى 20385.





رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا اليوم الاثنين، ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، إلى أعلى مستوى، منذ 16 حزيران/يونيو.