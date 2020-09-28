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دولي

منذ يونيو.. روسيا تسجل ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) لأعلى مستوى

منذ يونيو.. روسيا تسجل ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) لأعلى مستوى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الاثنين، ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا)، إلى أعلى مستوى، منذ 16 حزيران/يونيو.

وأعلنت السلطات الروسية، تسجيل 8135 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الساعات 24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، إلى مليون و159573.

وأضافت السلطات: أن 61 شخصا توفوا بالمرض ليقفز إجمالي الوفيات إلى 20385.

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