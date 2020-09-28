أبو ظريفة: انتفاضة الأقصى شكلت محطة تاريخية في مسار نضال شعبنا الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى، شكلت محطة تاريخية في مسار نضال شعبنا الفلسطيني.



وأكد في تصريحات وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن انتفاضة الأقصى أدخلت الرعب إلى قلب التحالف الأمريكي الإسرائيلي الأمر الذي أرغم الإدارة الأمريكية، لتجيش كل إمكانياتها لوقفها واستئناف المفاوضات.



وقال: رغم الاجتياح الإسرائيلي للضفة في عملية السور الواقي وفرض الحصار على الرئيس الراحل ياسر عرفات في تواطؤ مفضوح من بعض الدوائر العربية، إلا أن الانتفاضة تبقى النموذج والخيار لحرب الاستقلال.



وشدد على أن تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية من شأنه أن ينقل العملية النضالية نحو مرحلة ارقى لسلوك كل اشكال النضال دفاعاً عن أرضنا وسيادتها وضد الاحتلال والاستيطان والضم وصفقة ترامب نتنياهو.



وقال: إن التسريع بتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية لتكون قائد للنضال اليومي لشعبنا في جميع مناطق تواجده، مشيراً إلىأن ذكرى شهداء الانتفاضة وكل شهداء شعبنا ستبقى حاضرة باعتبارها دعوة لمواصلة النضال حتى الحرية والعودة والاستقلال.