فرق التفتيش الصحي تخطر عشر منشآت بمحافظة غزة

قامت فرق التفتيش الصحي التابعة لوزارة الصحة بغزة، بعمل عدة جولات بالتعاون مع مباحث التموين، في محافظة غزة، لضمان وصول غذاء سليم لابناء شعبنا الكريم





ونتج عن الجولات زيارة 25 منشأة غذائية بين مطاعم وشركات وسوبرماركت، وكانت نتائج هذه الجولات، عشرة إخطارات لشروط صحية، أو عدم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.



كما تم إتلاف 2492 كجم مواد غذائية مختلفة.



وأكد فريق التفتيش الصحي على استمرار عملنا في الميدان لضمان سلامة ابناء شعبنا وسلامة طعامهم.























رام الله - دنيا الوطن