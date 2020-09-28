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شؤون فلسطينية

"الأوقاف" بغزة توضح حقيقة أنباء فتح المساجد ببعض المحافظات مطلع الأسبوع المقبل

"الأوقاف" بغزة توضح حقيقة أنباء فتح المساجد ببعض المحافظات مطلع الأسبوع المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت وزارة الأوقاف بغزة، اليوم الاثنين، حقيقة أنباء فتح المساجد في بعض المحافظات، مطلع الأسبوع المقبل.

ونفت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما يتم تداوله حول إعادة فتح المساجد في محافظات رفح وخانيونس، والوسطى، مطلع الأسبوع القادم، وفق إجراءات السلامة والوقاية.

وأكدت الوزارة أن قرار فتح المساجد من عدمه مرتبط بما تقرره اللجنة العليا لإدارة الأزمة في القطاع، وتقديرها للموقف وفق
الحالة الوبائية.

وأوضحت أن لديها خططًا جاهزة لفتح المساجد في أي لحظة في حال قررت الجهات الحكومية المختصة التوجه نحو المعايشة وفتح المساجد.

وكان عادل الهور، الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أكد أن الوزارة وضعت خطة مكتملة الأركان لإعادة فتح المساجد في القطاع، لافتاً إلى أن جميعها جاهزة لأي قرار يصدر من قبل خلية الأزمة بهذا الشأن.

وأوضح الهور في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الخطة تشتمل على إعادة تفعيل لجان المساجد، الموكل إليها بتنظيم دخول وخروج المصلين، والتأكد بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال تواجدهم داخل المسجد.

وقال: "الخطة تشتمل كذلك على تعقيم وتنظيف المساجد، وتجديد وضع الإشارات لأماكن تواجد المصلين داخل المساجد أثناء الصلاة، كذلك موضوع المصاحف، فلا يمكن استخدام المصاحف العامة، وإنما هناك أمر باستخدام المصاحف الشخصية في حال تواجد المصلين داخل المسجد".

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