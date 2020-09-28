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شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين: إلغاء قرار سلطة النقد بالخصم ولن يكون هناك خصومات للقروض هذا الشهر

اتحاد المعلمين: إلغاء قرار سلطة النقد بالخصم ولن يكون هناك خصومات للقروض هذا الشهر
رام الله - دنيا الوطن
قال اتحاد المعلمين، اليوم الإثنين: إنه يرفض تعليمات سلطة النقد بخصم أقساط القروض.

وأضاف اتحاد المعلمين: "نرفض هذه التعليمات، وأُلغي قرار الخصم من رواتب هذا الشهر بعد التواصل مع الحكومة، وسنكمل المطالبات بالحقوق".

وكانت سلطة النقد، أصدرت اليوم تعميماً لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول/ سبتمبر 2020.

وجاء في نص التعميم، عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الاقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل، ولا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

وأضافت: "سيتم خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض".

وأكدت أن التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام، مع ضرورة تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية

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