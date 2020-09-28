حماس تهنئ لجان المقاومة الشعبية بانطلاقتها العشرين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيادة لجان المقاومة الشعبية بذكرى انطلاقتهم العشرين.



وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن انطلاقة لجان المقاومة الشعبية شكلت إضافة مهمة وكبيرة في مسيرة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، وتركت بصمات نوعية في الفعل الجهادي والعمل العسكري والتكتيك الميداني في مواجهة جيش الاحتلال.



وبيّن قاسم أن انطلاقة لجان المقاومة الشعبية ساهمت إلى جانب كل قوى المقاومة الفاعلة على الأرض، في تعزيز التيار المقاوم في فلسطين مع انطلاق انتفاضة الأقصى، حتى أصبح تيار المقاومة هو صاحب الكلمة ومحط الإجماع الوطني.



وأكد أن "دماء مؤسسي وقادة لجان المقاومة الشعبية كانت وقوداً دافعاً لاستمرار الفعل المقاوم لدى مقاتلي اللجان، وكانت إلى جانب دماء كل المقاومين ضريبة العزة والكرامة، كخطوة على طريق الانتصار الكامل الذي سيحققه شعبنا ومقاومته على المحتل الصهيوني".