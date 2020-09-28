جمهورية مالي تؤكد على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت جمهورية مالي على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وجاء هذا التأكيد إثر لقاء عقده السفير هادي شبلي مع أبوبكر غورو جالي وكيل عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي وذلك اليوم الاثنين 28 /09/2020 في مقر الوزارة في العاصمة باماكو.



في إطار التحركات المبذولة في ظل تطبيع بعض الدول العلاقات مع دولة الاحتلال ناقش السفير هادي مع وكيل الخارجية المالية جملة من المسائل والقضايا الفلسطينية العامة والأوضاع السياسية

في مالي وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف مالي الثابت غير المزحزح إزاء دعم الحقوق الفلسطينية والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية بما فيها حق فلسطين الشرعي في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.