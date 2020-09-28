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سلفيت: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة سلفيت مساء اليوم الاثنين، بتسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، في المحافظة.

ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإصابات موزعة، في "مردة" بواقع إصابة واحدة، وثلاث إصابات في "فرخة"، وإصابة واحدة في "اسكاكا"، وواحدة في "ديراستيا".

من ضمن الاصابات ممرضة في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، ومديرة التمريض في مديرية صحة سلفيت.

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