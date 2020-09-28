الأردن: ست حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل الأردن اليوم الاثنين، ست حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



وقال وزير الصحة في البلاد، سعد جابر: إن عدد الوفيات اليوم هو أكبر عدد يسجل منذ تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) في الأردن.





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في الأردن إلى 51 حالة، معظمها من الذين يعانون أمراضا مزمنة، وكبار السن.





رام الله - دنيا الوطن