عاجل

  • "الأوقاف" بغزة:ننفي ما يتم تداوله حول إعادة فتح المساجد بمحافظات رفح وخانيونس والوسطى مطلع الأسبوع المقبل

شؤون فلسطينية

حسن يوسف: انتفاضة الأقصى وحّدت الصف الفلسطيني ونقطة تحول

حسن يوسف: انتفاضة الأقصى وحّدت الصف الفلسطيني ونقطة تحول
حسن يوسف
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة "حماس" حسن يوسف، إن انتفاضة الأقصى ساهمت في وحدة الصف الفلسطيني ونقطة تحول في القضية الفلسطينية على صعيد الإنجازات.

وأكد القيادي يوسف في حديث له في الذكرى العشرين لاندلاع انتفاضة الأقصى، على أن انتفاضة الأقصى نجحت في إعادة وحدة الصف وتوحيد الجميع في صف المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال في كافة أماكن تواجده.

واعتبر يوسف أن الفصائل الفلسطينية أبدعت بكل ما تحمله الكلمة من معنى من خلال عملياتها النضالية والجهادية، والتي أجبرت الاحتلال على القيام بخطوات مصيرية في مقدمتها الانسحاب من قطاع غزة.

وقال: "لو بقيت انتفاضة الأقصى بزخمها الحقيقي وعلى وتيرتها التي بدأت بها لنجحت أيضا في تحقيق إنجازات كبيرة في الضفة الغربية".

وأشاد بتضحيات من ارتقى من شهداء واعتقل من أسرى وأُبعد من مجاهدين ومناضلين، مؤكدا بأن "تضحياتهم ستبقى راسخة في أذهان الأجيال".

وفي بيان لها اليوم، قالت حركة حماس: "عشرون عاماً هي المسافة التي تفصلنا عن محطة من محطات العز والفخار، وحلقة مباركة في سلسلة النضال الفلسطيني الذي لم يتوقف ولن يعرف الفتور إلى أن يزول الاحتلال".

وأضافت: "لقد مثلت انتفاضة الشعب الفلسطيني في تاريخ 28/9/2000 دليلاً قاطعاً لا يقبل التشكيك أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن له أن يتوقف عن المطالبة بحقه ومقارعة محتله مهما عصفت به رياح المؤامرات والخذلان من القريب والبعيد".

وتابعت: "لم تكن انتفاضة الأقصى المباركة والتي تفجرت في وجه ذلك المجرم القاتل الهالك شارون الذي أغراه جنونه بتدنيس ساحات المسجد الأقصى المبارك، فكان أن انتفض في وجهه شعبنا الفلسطيني بكليته، ولقن المحتل درسا حفر عميقا في وعي هذا المحتل الذي لم يكن إلى ما قبل تاريخ انتفاضة الأقصى يدور في خلده أن ينسحب من أجزاء من فلسطين كان قد احتلها، ولم يكن يرى في أسوأ أحلامه مستوطنيه وجنوده وهم يبكون كالأطفال في الأكياس السوداء".

أخبار ذات صلة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة توضح حقيقة أنباء فتح المساجد ببعض المحافظات مطلع الأسبوع المقبل

"الأوقاف" بغزة توضح حقيقة أنباء فتح المساجد ببعض المحافظات مطلع الأسبوع المقبل

اتحاد المعلمين: إلغاء قرار سلطة النقد بالخصم ولن يكون هناك خصومات للقروض هذا الشهر

اتحاد المعلمين: إلغاء قرار سلطة النقد بالخصم ولن يكون هناك خصومات للقروض هذا الشهر

الرجوب: فتح وحماس متفقتان على دور مصر.. والانتخابات هي الطريق للشراكة بالحكم

الرجوب: فتح وحماس متفقتان على دور مصر.. والانتخابات هي الطريق للشراكة بالحكم

حماس تهنئ لجان المقاومة الشعبية بانطلاقتها العشرين

حماس تهنئ لجان المقاومة الشعبية بانطلاقتها العشرين

مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات &#34;مهمة&#34;

مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر عدة قرارات "مهمة"

سلفيت: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

المالكي: دولة فلسطين لجأت للآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم المرتكبة ضد شعبنا

المالكي: دولة فلسطين لجأت للآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم المرتكبة ضد شعبنا

الوزير أبو سيف: انتفاضة الأقصى نقلة كفاحية في مسيرة النضال الفلسطيني

الوزير أبو سيف: انتفاضة الأقصى نقلة كفاحية في مسيرة النضال الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس تهنئ لجان المقاومة الشعبية بانطلاقتها العشرين

حماس تهنئ لجان المقاومة الشعبية بانطلاقتها العشرين

المالكي: دولة فلسطين لجأت للآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم المرتكبة ضد شعبنا

المالكي: دولة فلسطين لجأت للآليات الدولية لضمان المساءلة والتعويض عن الجرائم المرتكبة ضد شعبنا

حسن يوسف: انتفاضة الأقصى وحّدت الصف الفلسطيني ونقطة تحول

حسن يوسف: انتفاضة الأقصى وحّدت الصف الفلسطيني ونقطة تحول

الوزير أبو سيف: انتفاضة الأقصى نقلة كفاحية في مسيرة النضال الفلسطيني

الوزير أبو سيف: انتفاضة الأقصى نقلة كفاحية في مسيرة النضال الفلسطيني

جنين: حالتا وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: حالتا وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

إصابة 3 مواطنين بانهيار بئر مياه في خانيونس

إصابة 3 مواطنين بانهيار بئر مياه في خانيونس

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) اليوم وجميعها من المدينة

قلقيلية: ثماني إصابات جديدة بفيروس (كورونا) اليوم وجميعها من المدينة

مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لقلقيلية

مواجهات مع الاحتلال على المدخل الشمالي لقلقيلية

منوعات

انتحار ممثلة شهيرة

انتحار ممثلة شهيرة

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد &#34;سيبوني أدخل النار&#34;

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد "سيبوني أدخل النار"

شاهد: رد ناري من &#34;نادية العراقية&#34; على المشككين في نسب أبنائها لها

شاهد: رد ناري من "نادية العراقية" على المشككين في نسب أبنائها لها

احلام: &#34;الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله&#34;

احلام: "الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله"

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو..&#34;سنا نصر&#34; فقدت الكثير من وزنها وبـ &#34;توب&#34; مثير

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو.."سنا نصر" فقدت الكثير من وزنها وبـ "توب" مثير

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

عربي

الأردن: ست حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: ست حالات وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: مقتل مدنيين جراء سقوط قذيفة كاتيوشا على مبنى سكني قرب مطار بغداد

العراق: مقتل مدنيين جراء سقوط قذيفة كاتيوشا على مبنى سكني قرب مطار بغداد

الإبراهيمي يسلم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني

الإبراهيمي يسلم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي للبنان: الحكومة مقابل المال

الاتحاد الأوروبي للبنان: الحكومة مقابل المال