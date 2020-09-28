الوزير أبو سيف: انتفاضة الأقصى نقلة كفاحية في مسيرة النضال الفلسطيني

وزير الثقافة عاطف أبو سيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن انتفاضة الأقصى شكلت نقلة كفاحية في مسيرة نضال شعبنا وعبرت عن مقدرة شعبنا على اجتراح المعجزات في زمن الصمت العربي.



وقال الوزير أبو سيف بمناسبة ذكرى انتفاضة الأقصى -الإنتفاضة الثانية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عنجهيته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وحصار قطاع غزة واستمرار مسلسل الاقتحامات والاعتقالات مؤكداً أنه بعد مرور 20 عاماً على انتفاضة الأقصى لا يزال الشعب الفلسطيني يكافح ويناضل من أجل نيل حريته وحقوقه المشروعه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والدفاع عن المقدسات والهوية الوطنية الفلسطينية.



وأضاف أبو سيف أن الانتفاضة الثانية كانت عصية على محاولات الالتفاف على حقوق شعبنا ودرة قوية على محاولة تدنيس مقدساتنا، وأن دفاع شعبنا عن أرضه ومقدساته وهويته وأماكنه المقدسة لن يتوقف ونضاله من أجل استرداد أرضه سيتواصل حتى تعود الأرض إلى أصحابها.



وتابع:" أنه من المحزن أن تأتي هذه المناسبة وقضيتنا تتعرض لمؤامرة من الأشقاء من خلال الهرولة المخزية نحو التطبيع مع الاحتلال وترويج روايته الزائفة الكاذبة عن عبوره المؤقت في بلاد لا يملكها سوانا".