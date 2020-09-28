جنين: حالتا وفاة و19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وجميع هذه الحالات في الحجر المنزلي باستثناء ثمانية مرضى ما زالوا يخضعون للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة.وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أن حسين سليم مرعي (52 عاما) من مدينة جنين، توفي متأثرا بإصابته بالفيروس قبل عشرة أيام، مع الإشارة إلى أن المتوفى كان يتلقى العلاج في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان ويعاني من ضعف عضلة القلب وتصلب الشرايين.كما توفيت مساء أمس المواطنة فتحية عبد الله عبيد (76 عاما) من قرية عنزة، وكانت تخضع للعلاج في المستشفى الاستشاري في رام الله، وبذلك يرتفع عدد وفيات (كورونا) في محافظة جنين إلى سبع منذ بدء الجائحة.وفي التحديث اليومي للحالة الوبائية في المحافظة حتى صباح يوم الاثنين، فقد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات ال24 الماضية منها تسع إصابات في مدينة جنين، فيما بلغت حالات الشفاء 30حالة، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 234 حالة.