إصابة 3 مواطنين بانهيار بئر مياه في خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الاثنين، جرّاء انهيار بئر مياه في منطقة حي المنارة جنوب محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ حياة المواطنين الثلاثة، مشيرةً إلى أنه جرى نقلهم للمستشفى ووصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة.