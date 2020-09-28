أسير من أريحا يعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأسير محمد أبو العسل من مدينة أريحا اليوم الاثنين، إضرابه عن الطعام رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري.



وجاء إعلان الإضراب من قبل الأسير أبو العسل، بعد انتهاء محكوميته البالغة 10 شهور، رفضًا لاعتقاله الإداري.



وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت الاعتقال الإداري قبل خمسة أيام، بحق الأسير محمد أبو العسل من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا لمدة ثلاثة أشهر.



ويشار إلى أن الاحتلال اعتقل أبو العسل بتاريخ 11/12/2019، بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته، كما أنه أسير سابق في سجون الاحتلال.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم؛ وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.