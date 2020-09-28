الطاقة بغزة تكشف التفاصيل الدقيقة لتسعيرة كهرباء المولدات التجارية

رام الله - دنيا الوطنقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة: إنه بناءً على الإعلان الصادر عنها بخصوص تفعيل نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة، تؤكد سلطة الطاقة أن التسعيرة المعلنة لسعر الكيلووات ساعة المنتجة من المولدات التجارية بما لا يزيد عن 2.5 شيكل قد جاءت نتيجة دراسة مستفيضة لواقع المولدات في السوق المحلي وتكاليفها التشغيلية والصيانة والوقود، وقد شاركت في الدراسة جهات متخصصة وتأخذ الدراسة مدى التغير المتوقع في معايير التشغيل المختلفة والموضحة في التفصيل المرفق.وأضافت السلطة: "خلاصة هذه الدراسة أن تكلفة الكيلووات ساعة عند استخدام مولد بقدرة KVA110 بين (1.75- 1.89) شيكل أي بمتوسط تكلفة 1.82 شيكل، وهو ما يعني أن التسعيرة المعلنة عن سلطة الطاقة عادلة لأصحاب المولدات وكذلك للمواطن".وقالت الطاقة: "ندعو أصحاب المولدات للعمل على تقليل الفاقد في شبكة التوزيع الخاصة بهم بما لا يزيد عن 10% والعمل على توزان الأحمال بين مغذيات التوزيع (3 فاز) ولا يجوز تحميل تبعات هذا الخلل للمستهلك، والمضيّ قدما في إجراءات الترخيص وتصويب الأوضاع حسب النظام المعلن".وأكدت سلطة الطاقة على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة بالخصوص، وأن طواقمها على استعداد للتعاون مع أصحاب المولدات لحل المشاكل الفنية التي تواجههم ومساعدتهم لتصويب أوضاعهم.