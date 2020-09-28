القدرة: تم العمل على تصحيح منحنى انتشار (كورونا) بالقطاع ونشهد انخفاضا بأعداد الاصابات





وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، "أننا نقدر التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ونشهد انخفاضا في أعداد الاصابات".



وشدد القدرة على أن انخفاض الإصابات وارتفاع عدد المتعافين مؤشر إيجابي، ولازلنا نعمل على تقصي بؤر التفشي، مشيراً إلى أنه تم كسر حدة انتشار فيروس (كورونا) في القطاع من خلال عمل الطواقم المختلفة



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: إنه كلما زادت لدينا مواد الفحص المخبري، يساعدنا ذلك على التعمق أكثر في المجتمع، لافتاً إلى "أننا تسلمنا يوم الخميس الماضي 8000 فحصا مخبريا من منظمة الصحة العالمية".



وأضاف: نستطيع إجراء 2000 فحص مخبري في اليوم الواحد، وتم اعتماد فترة أسبوع حجر صحي للعائدين عبر معبر رفح، وسيطلب منهم الالتزام في البيت لأسبوع آخر احترازاً.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة: إنه تم العمل على تصحيح منحنى انتشار فيروس (كورونا) في القطاع من خلال العمل الحثيث والمتواصل من قبل الطواقم المختلفة.