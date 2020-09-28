حماس: دخول الأسير الأخرس للشهر الثالث من إضرابه يمثل صورة الصمود والتحدي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)‏، إن دخول الأسير ماهر الأخرس للشهر الثالث من إضرابه عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري؛ يمثل صورة الصمود والتحدي لشعب يقاتل من أجل حريته وكرامته.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الأسير الأخرس يقاتل بأمعائه الخاوية في وجه سجان مجرم ظالم؛ ليعكس قدرة الفلسطيني على المقاومة في كل الظروف، وبشتى الطرق حتى يحقق نصراً قريباً.



ويواصل الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (64) على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري، بالرغم من التدهور المستمر في وضعه الصحي حتى استجابة سلطات الاحتلال بالإفراج عنه.