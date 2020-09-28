"مهجة القدس": الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه





ودعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء قرار الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسير الأخرس ووضع حد لهذه السياسة العنصرية بحق المعتقلين الإداريين بدون اتهام.



جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله لنية سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي حيث أصدرت قراراً بتحويله للإداري لمدة أربعة أشهر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال حيث أمضى في الأسر السر نحو خمسة أعوام.



رام الله - دنيا الوطنأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (64) على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري، بالرغم من التدهور المستمر في وضعه الصحي حتى استجابة سلطات الاحتلال بالإفراج عنه.وأوضحت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير ماهر الأخرس يرفض تعليق إضرابه عن الطعام بالرغم من صدور قرار من محكمة الاحتلال بتجميد اعتقاله الإداري مع ابقائه في مشفى "كابلان" في الداخل المحتل، متجاهلةً مطلبه المشروع في الحرية إلى بيته وعائلته.وأشارت مهجة القدس بحسب رسالة وصلتها مساء اليوم، إلى أن الأسير الأخرس مازال وضعه الصحي خطيراً حيث لا يقوى على الحركة والكلام ويلازم السرير على مدار 24 ساعة، وحتى لا يستطيع التحرك على جانبيه لا يميناً ولا يساراً، ويعاني من دوخة شديدة ووجع رأس شديد، ويشعر حالياً بآلام على صدره واصفاً إياها بأنه من شدتها لا توصف وكأن القلب لا يضخ الدم، كما ويعاني من ضعف في التركيز والسمع وفقدان في الوزن بشكل حاد ولافت.من جهتها اعتبرت مؤسسة مهجة القدس أن قرار محكمة الاحتلال العليا بتجميد الاعتقال الإداري للأسير الأخرس خدعة ومحاولة للالتفاف على إضرابه وكسره حيث أنه لا يتضمن الإفراج عنه بل أوضحت في قرارها أن يبقى محتجزاً في مشفى كابلان. وجددت مهجة القدس تحميلها لحكومة الاحتلال الصهيوني ومصلحة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس محذرةً من التبعات التي ستطرأ في حال فقدان حياته سواء في داخل السجون أو خارجها.