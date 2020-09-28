(أشد) يدعو لاستراتيجية وطنية شاملة لاستنهاض المقاومة ومجابهة (صفقة القرن)





واستذكر (اشد) الصورة المشرفة التي عبرت عنها جماهير شعبنا في الانتفاضتين المجيدتين، من حيث تكريس الوحدة الوطنية على المستوى القيادي وفي الميدان من خلال القيادة الوطنية الموحدة، والتي كانت تضم كافة القوى الوطنية الفاعلة، وعبر برنامج كفاحي نضالي موحد يأخذ بالاعتبار زج كافة قطاعات الشعب الفلسطيني وفي مختلف الساحات، وينفتح على تشجيع الإبداعات والمبادرات المحلية الشبابية عبر برنامج كفاحي مستمد من الشعب ولحماية كل الشعب بكافة قطاعاته على قاعدة ( شركاء بالدم شركاء بالقرار).



وفي سياق آخر دعا اتحاد الشباب الديمقراطي إلى الانتقال من المواجهة التكتيكية وسياسة رد الفعل لصفقة ترامب – نتنياهو وتداعياتها على قضيتنا الوطنية إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة قوامها استكمال تنفيذ سائر قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتوفير مقومات وروافع نجاح هذه الاستراتيجية من خلال إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتفاف حول برنامج سياسي ووطني موحد، ومن خلال تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بسياسة اقتصادية اجتماعية وطنية شاملة توفر للمواطن الفلسطيني مقومات الصمود والتصدي والبقاء، والأهم العدل الداخلي، من شأنها أن تحفز الإنتاج الوطني وأن توزع عبء المواجهة بشكل عادل بين طبقات المجتمع كلها.



وأكد اتحاد الشباب الديمقراطي على ضرورة إصلاح النظام السياسي الفلسطيني ومعالجة ثغراته التي تضعف القدرة على مقاومة صفقة ترامب وخطة الضم، وذلك بتوفير شروط المواجهة الشاملة، عبر التحرر من كل أوهام الحلول الوسط، والتحرر من أوهام الانتقال من السلطة إلى الدولة في ظل الاحتلال، وإلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وإعادة تعريف العلاقة مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة معادية، وإعادة ترتيب وصياغة سياساتنا الخارجية وتحالفاتنا العربية والإقليمية والعالمية وفقا لدرجة احترام هذه الدول لنضال شعبنا وحقه بالمقاومة المشروعةالهادفة لتحقيق حلمنا بتحرير الأرض وإقامة دولتنا الوطنية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها، والأمر عينه بما يخص الدول والأنظمة الرجعية التي تسارع الى إقامة علاقات "طبيعية" مع دولة الاحتلال.



وفي الختام أكد الاتحاد أن الشباب الفلسطيني الذي فجر الثورة وقاد الانتفاضات الفلسطينية، هو الاقدر اليوم أن يفشل هذه المؤامرات التصفوية وذلك بالنزول الى ميادين المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وصولا لانتفاضة شعبية وجماهيرية شاملة يتوحد فيها كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس والقطاع بالتناغم مع حركة اللاجئين الفلسطينيين على مستوى بلدان الشتات والاغتراب ليرتفع الصوت الفلسطيني ضد الظلم والقهر والإرهاب الصهيوني الأمريكي الذي يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية ويستغل حالة الانقسام والتردي التي يمر بها شعبنا وبناء تحالفات امبريالية صهيونية عربية رجعية لمحاولة الانقضاض على حقوق شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنأصدر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد)، بياناً في ذكرى انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى والاستقلال) في 28 أيلول/سبتمبر عام 2000، دعا فيه لتبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة صفقة ترامب – نتينياهو ووضع الآليات الوطنية الشاملة لاستنهاض المقاومة الوطنية بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة وصولا الى العصيان الوطني الشامل.ودعا (اشد) للاستفادة من تجارب الشعب الفلسطيني النضالية وعلى رأسها الانتفاضتان الأولى والثانية واستخلاص العبر منهما وخاصة في استنهاض وتوحيد كل قوى وطاقات وقطاعات شعبنا الفلسطيني.