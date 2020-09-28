شؤون فلسطينية

أبو بكر: الأوضاع في مختلف السجون والمعتقلات تتجه نحو التصعيد والانفجار

أبو بكر: الأوضاع في مختلف السجون والمعتقلات تتجه نحو التصعيد والانفجار
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الاثنين، أن الأوضاع في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ذاهبة باتجاه التصعيد والضغط والانفجار في حال إستمرت السياسات الإسرائيلية العنجهية بحق الأسرى والتضييقات الخانقة بحقهم.

وبين أبو بكر، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ مطلع العام الحالي تواصل سياسة غير مسبوقة في القمع والتنكيل بحق الأسرى وظروفهم الاعتقالية والمعيشية، إذ تحرمهم منذ أشهر إدخال الأموال لحساباتهم في الكانتينا من قبل ذويهم لا سيما أسرى غزة وكذلك من إدخال الملابس والسجائر، كما تحرم المئات منهم الزيارات بحجج واهية وزائفة، وقد عمدت منذ أيام أيضا بإغلاق الحساب الخاص بكانتينا الأسرى الأمنيين.

وأضاف، هناك سجون قامت بخطوات تصعيدية قبل أيام بإعادة بعض وجبات الطعام ضد هذه السياسية، وقد نشهد خطوات أكثر تصعيدا خلال الفترة المقبلة، إذا ما واصلت سلطات الاحتلال محاولتها الفاشية في التنغيص على الأسرى والتهجم على حقوقهم والتضييق عليهم في كافة تفاصيل حياتهم اليومية.

أقوال أبو بكر تلك جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة، عدد من الأسرى المحررين في محافظتي طولكرم ونابلس.

حيث زار أبو بكر في محافظة طولكرم بعد لقائه بالمحافظ، كل من الأسير المحرر جلال جعارة من بلدة علار بعد قضائه 16 عاما في الأسر، وكذلك المحرر ربيع محمد نايفة من ضاحية شويكة بعد قضائه عامين ونصف في الأسر وهو نجل الأسير المحكوم بالسجن المؤبد محمد ربيعة، والأسير المحرر أمجد نعالوة من ضاحية شويكة، بعد قضائه عامين في سجون الاحتلال وهو شقيق الشهيد أشرف نعالوة.

كما زار أبو بكر والوفد، الأسير المحرر عبد الكريم مخضر من قرية عمورية قضاء نابلس، والذي أمضى 18 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

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