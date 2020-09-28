الوزير أبو سيف: انتفاضة الأقصى نقلة كفاحية في مسيرة النضال الفلسطيني





وتابع: "من المحزن أن تأتي هذه المناسبة وقضيتنا تتعرض لمؤامرة من الأشقاء من خلال الهرولة المخزية نحو التطبيع مع الاحتلال وترويج روايته الزائفة الكاذبة عن عبوره المؤقت في بلاد لا يملكها سوانا".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن انتفاضة الأقصى شكلت نقلة كفاحية في مسيرة نضال شعبنا وأنها عبرت عن مقدرة شعبنا على اجتراح المعجزات في زمن الصمت العربي.وقال الوزير أبو سيف بمناسبة ذكرى انتفاضة الأقصى -الإنتفاضة الثانية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عنجهيته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وحصار قطاع غزة واستمرار مسلسل الاقتحامات والاعتقالات.وأكد أنه بعد مرور 20 عاماً على انتفاضة الأقصى لا يزال الشعب الفلسطيني يكافح ويناضل من أجل نيل حريته وحقوقه المشروعه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والدفاع عن المقدسات والهوية الوطنية الفلسطينية.وأضاف: "لقد كانت الانتفاضة الثانية قوى على محاولات الالتفاف على حقوق شعبنا ودرة قوية على محاولة تدنيس مقدساتنا".وأشار إلى أن دفاع شعبنا عن أرضه ومقدساته وهويته وأماكنه المقدسة لن يتوقف ونضاله من أجل استرداد أرضه سيتواصل حتى تعود الأرض إلى أصحابها".