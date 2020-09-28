العمصي: 29 مليون دولار خسائر العمال بغزة منذ بداية جائحة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اتحادات نقابات العمال في فلسطين سامي العمصي، إن وضع العمال في قطاع غزة كارثي جدا وهي أكثر شريحة تعاني من الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر 14 عاماً.



وبيّن العمصي أن (كورونا) زادت من صعوبة الوضعي المعيشي لفئة السائقين والبالغ عددهم 20 ألف سائق في قطاع غزة وما صاحبها من اغلاقات وتعطيل للجامعات والمدراس وتقطيع المحافظات، مشيرًا إلى أن قبل (كورونا) كانت نسبة البطالة في قطاع غزة 54 % والآن مع دخول (كورونا) زادت النسبة أضعاف.



وأضاف، أن خسائر العمال في قطاع غزة في أول 25 يوم من دخول الجائحة للقطاع تُقدر بـ29 مليون دولار.



وفي سياقٍ آخر، قال العمصي، إن "مساعدة المنحة القطرية لـ 70 ألف متضرر تعتبر من أفضل ما قُدم للعمال، لكنها لا ترتقى للمستوى المطلوب"، داعيًا لاستمرارها لفئة المتضررين.



واعتبر رئيس اتحادات نقابات العمال، أن استثناء قطاع غزة من صندوق "وقفة غز" في ظل هذه الأوضاع الصعبة، ينم عن عنصرية تجاه غزة تمارسها السلطة والحكومة في را الله. حسب قوله.



واختتم حديثه، بالقول: "أقل شيء بعد اجتماع الأمناء العامين في بيروت أن ترفع العقوبات عن قطاع غزة وقف التمييز بين غزة والضفة في تقديم المساعدات".