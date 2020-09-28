عربي

الإبراهيمي يسلم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني

الإبراهيمي يسلم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني
وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
 سلم وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، نص البيان الذي صدر عن مجموعة كبيرة من الشخصيات العربية البارزة دعما للشعب الفلسطيني ونضاله ضد ما يتعرض له من ظلم كبير واعتداء على حقوقه وكرامته وأرضه.وذكر في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام أن المبادرة وقع عليها أكثر من 7500 شخص من كل بلدان المنطقة تقريبا؛ وبدأت أعداد أخرى من المنطقة وخارجها تنضم إلى حملة التواقيع.

ويأمل منظمو المبادرة أن تكون بداية لتحرك عربي ودولي متواصل دفاعا عن الحقوق الفلسطينية ودعما لنضال الشعب الفلسطيني ضد الظلم المفروض عليه.

وقد سلمت رسائل مماثلة إلى كل من رئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة.  وستسلم لاحقا رسائل مماثلة إلى جامعة الدول العربية، والإتحاد الإفريقي، والإتحاد الأوروبي.

للتوقيع على البيان وقراءة نص المبادرة من هنـــــــــــــا

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