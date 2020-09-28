شؤون فلسطينية

سلطة النقد تصدر تعميماً هاماً بشأن الخصم من رواتب الموظفين

سلطة النقد تصدر تعميماً هاماً بشأن الخصم من رواتب الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد، الإثنين، تعميماً هاماً لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول 2020.

وفيما يلي نص التعميم:

-عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الاقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.

-لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

-خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.

-التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.

-تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.

أخبار ذات صلة

العمصي: 29 مليون دولار خسائر العمال بغزة منذ بداية جائحة (كورونا)

العمصي: 29 مليون دولار خسائر العمال بغزة منذ بداية جائحة (كورونا)

الكشف عن تفاصيل لقاء الرجوب مع وزير الخارجية المصري

الكشف عن تفاصيل لقاء الرجوب مع وزير الخارجية المصري

القوى الوطنية والاسلامية ترحب باتفاق إجراء الانتخابات العامة

القوى الوطنية والاسلامية ترحب باتفاق إجراء الانتخابات العامة

الداخلية تعلن كشف جديد لأصحاب &#34;التنسيقات المصرية&#34; المسافرين يوم الثلاثاء

الداخلية تعلن كشف جديد لأصحاب "التنسيقات المصرية" المسافرين يوم الثلاثاء

الصحة بغزة تكشف أسباب تقليص الحجر للعائدين لأسبوع

الصحة بغزة تكشف أسباب تقليص الحجر للعائدين لأسبوع

قوات الاحتلال تقتحم تجمع وادي السيق شرق رام الله

قوات الاحتلال تقتحم تجمع وادي السيق شرق رام الله

الخارجية تصدر تنويها مهما للمواطنين والطلبة حول تذاكر السفر

الخارجية تصدر تنويها مهما للمواطنين والطلبة حول تذاكر السفر

التربية و&#34;الحق في اللعب&#34; تكرمان الفائزين في المخيم الصيفي الافتراضي

التربية و"الحق في اللعب" تكرمان الفائزين في المخيم الصيفي الافتراضي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والاسلامية ترحب باتفاق إجراء الانتخابات العامة

القوى الوطنية والاسلامية ترحب باتفاق إجراء الانتخابات العامة

قوات الاحتلال تقتحم تجمع وادي السيق شرق رام الله

قوات الاحتلال تقتحم تجمع وادي السيق شرق رام الله

التربية و&#34;الحق في اللعب&#34; تكرمان الفائزين في المخيم الصيفي الافتراضي

التربية و"الحق في اللعب" تكرمان الفائزين في المخيم الصيفي الافتراضي

مناشدة من غزة للرئيس عباس والدكتور اشتية: اضمنوا دخولنا المنافسة على منح التعليم العالي

مناشدة من غزة للرئيس عباس والدكتور اشتية: اضمنوا دخولنا المنافسة على منح التعليم العالي

المستشار براك: نواصل جهودنا المهنية من اجل إقرار هذا القانون باعتباره حاجة وطنية ودولية

المستشار براك: نواصل جهودنا المهنية من اجل إقرار هذا القانون باعتباره حاجة وطنية ودولية

الشرطة تُغلق مجمعاً تجارياً وسط جنين بسبب (كورونا)

الشرطة تُغلق مجمعاً تجارياً وسط جنين بسبب (كورونا)

الضمير تدعو الحكومة وجهات إنفاذ القانون لوضع خطة لمعالجة الشجارات العائلية وضبط السلاح

الضمير تدعو الحكومة وجهات إنفاذ القانون لوضع خطة لمعالجة الشجارات العائلية وضبط السلاح

مباحث (كورونا) تغلق 156 محلاُ ومنشأة بغزة مخالفة للإجراءات الوقائية

مباحث (كورونا) تغلق 156 محلاُ ومنشأة بغزة مخالفة للإجراءات الوقائية

منوعات

انتحار ممثلة شهيرة

انتحار ممثلة شهيرة

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد &#34;سيبوني أدخل النار&#34;

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد "سيبوني أدخل النار"

شاهد: رد ناري من &#34;نادية العراقية&#34; على المشككين في نسب أبنائها لها

شاهد: رد ناري من "نادية العراقية" على المشككين في نسب أبنائها لها

احلام: &#34;الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله&#34;

احلام: "الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله"

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو..&#34;سنا نصر&#34; فقدت الكثير من وزنها وبـ &#34;توب&#34; مثير

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو.."سنا نصر" فقدت الكثير من وزنها وبـ "توب" مثير

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

عربي

الإبراهيمي يسلم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني

الإبراهيمي يسلم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي للبنان: الحكومة مقابل المال

الاتحاد الأوروبي للبنان: الحكومة مقابل المال

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

واشنطن تكشف مخططاً لاقتحام السفارة الأمريكية بالعراق

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون

شرطة أبوظبي تضبط 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون