سلطة النقد تصدر تعميماً هاماً بشأن الخصم من رواتب الموظفين

أصدرت سلطة النقد، الإثنين، تعميماً هاماً لكافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، بشأن الخصم من رواتب الموظفين لشهر أيلول 2020.





وفيما يلي نص التعميم:





-عدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الاقساط ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من الراتب أو قيمة القسط الشهري إيهما أقل.





-لا فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.





-خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتا بموجب عقد القرض.





-التعامل مع موظفي المؤسسات التي تتلقي موازنتها من وزارة المالية بنفس الآلية التي يتم التعامل بها مع موظفي القطاع العام.





-تسهيل حصول الموظف المقترض من المصارف على سقف جاري مدين مؤقت لتسديد الأقساط المستحقة وذلك وفقا بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية.





رام الله - دنيا الوطن