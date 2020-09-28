الداخلية تعلن كشف جديد لأصحاب "التنسيقات المصرية" المسافرين يوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف جديد أصحاب "التنسيقات المصرية" من قبل الجانب المصري، المقرر سفرهم عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، والذين عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا الساعة 5:00 عصر اليوم الإثنين، وفق الملاحظات الآتية:





1. على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، اليوم الساعة 5:00 عصراً.





2. من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.





مرفق أسماء المسافرين بالكشف الجديد.







































غزة - دنيا الوطن