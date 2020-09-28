الصحة بغزة تكشف أسباب تقليص الحجر للعائدين لأسبوع

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن أسباب تقليص أيام الحجر الصحي للعائدين للقطاع لسبعة أيام فقط .





وقال نائب مدير عام "الرعاية الأولية في وزارة الصحة" مجدي ضهير، "إن هذا التغيير يعود إلى تغير الوضع الوبائي في قطاع غزة عن ما كان عليه سابقاً في القطاع" وفق (الرأي الحكومية).





وأضاف ضهير، "إن الزام الحجر للعائدين لمدة 21 يوماً وهو القرار المعمول به سابقاً، كان بهدف الحفاظ على المجتمع وتأخير وصول الفيروس إلى سكان القطاع وهو الأمر الذي نجحت به الوزارة حيث أخرًت دخول الفيروس للقطاع لمدة 7 أشهر ما مكنها من تنفيذ خططها في متابعة بؤر انتشاره في محافظات القطاع، فور اكتشافها".





وأشار إلى أنه مع تسجيل الاصابات بفيروس كورونا داخل المجتمع المحلي في قطاع غزة، عملت الوزارة على تغيير سياستها وفقاً للوضع الوبائي الجديد وعلى ضوء ذلك اتخذت قرار تقليص فترة الحجر لمدة أسبوع واحد وإجراء فحص PCR في اليوم الخامس للعائد من السفر، على أن يلتزم المسافر الوافد بالحجر لمدة أسبوع آخر في المنزل.





ونوه ضهير إلى أن حجر الوافدين لأسبوع واحد مع إجراء الفحص، أثبت نجاعته، في عدم رفع معدل الاصابات داخل المجتمع المحلي، في الدول التي تستقبل مسافرين واتبعت ذات الأسلوب.

غزة- دنيا الوطن