شؤون فلسطينية

التربية و"الحق في اللعب" تكرمان الفائزين في المخيم الصيفي الافتراضي

التربية و"الحق في اللعب" تكرمان الفائزين في المخيم الصيفي الافتراضي
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، اليوم، الطلبة الفائزين في مسابقة زوايا المخيم الصيفي الافتراضي الأول، الذي نُظّم عبر الإنترنت في ظروف استثنائية في الفترة من 23-7-2020 إلى 10-9-2020، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحق في اللعب.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام النشاطات الطلابية عبد الحكيم أبو جاموس، وأسرة الإدارة العامة، والمدير التنفيذي لمؤسسة الحق في اللعب جميل سوالمة، وعدد من أسرة الوزارة ومؤسسة الحق في اللعب.

وتهدف المسابقة إلى تنمية واكتشاف مواهب الطلبة، إذ شملت على زوايا مختلفة كالرياضة، والموسيقى والغناء، والقراءة، والتمثيل، والرسم، وألعاب وفّرتها "الحق في اللعب".

وفي هذا السياق، بارك صالح، للطلبة الفائزين، مشيداً بهمتهم وعزيمتهم وإنجازهم في ظل التعليم عن بُعد، داعياً إياهم للاستمرار في المنافسة؛ ليكونوا قادرين على تعزيز هويتهم التربوية، "فالتعليم هو الاستثمار للمستقبل"، مطالباً المدارس بضرورة إبداع آليات ملائمة لإشراك جميع الطلبة في نشاطات مختلفة رغم المشهد الكوروني الراهن، وذلك من خلال تحفيز مشاركتهم عن بُعد في مسابقات وفعاليات مختلفة.

بدوره، أكد سوالمة ضرورة ديمومة مثل هذه المسابقات التي تُخرج الطاقات الكامنة لدى الطلبة، والتي أسهمت باستثمار وقتهم بشكل ممنهج في ظل الجائحة، مشيراً إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها "الحق في اللعب" بالشراكة مع الوزارة.

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